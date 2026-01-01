Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ)-Пловдив организира засилено проследяване на качеството на атмосферния въздух след пожар в предприятието за производство на опаковки "Дунапак Родина" рано тази сутрин, съобщиха от екоинспекцията.

Към момента пожарът е изгасен, но продължава тлеене на отделни участъци. Екоинспекцията е установила, че са изгорели основно хартиени отпадъци, складирани на бали. До момента не са регистрирани превишения на нормите за контролираните атмосферни замърсители.

Част от площадката е отдадена за ползване на друго дружество, чиято дейност е свързана със събиране, съхранение и предварително третиране на неопасни отпадъци, където всъщност е възникнал огънят.

Пожар в аптека в центъра на Пловдив

По първоначална информация пожарът е започнал около 3:30 часа сутринта, като най-голяма интензивност е достигнал около 6:00 часа. Благодарение на намесата на екипите на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ от Пловдив, Пазарджик, Асеновград и Карлово огънят е овладян.

Инспекцията наблюдава в реално време данните от двете автоматични измервателни станции в Пловдив - АИС „Каменица“ и АИС „Тракия“. До момента не са регистрирани превишения на нормите за контролираните атмосферни замърсители.

Около 7:00 часа в АИС „Тракия“ е отчетено леко повишение на средночасовата концентрация на фини прахови частици (ФПЧ₁₀), което е очаквано при подобен инцидент. Подобни краткотрайни колебания са възможни при пожари и не означават превишаване на нормативните изисквания, които се оценяват по средноденонощната концентрация, обясняват от РИОСВ. Последващите измервания показват тенденция към нормализиране на показателя.

Като допълнителна мярка за контрол, съобразена с посоката на вятъра и разпространението на дима, експерти на инспекцията в момента извършват измервания в района на село Скутаре с мобилен газоанализатор Gasmet.

Уредът позволява едновременно откриване и анализ на широк спектър газове и летливи химични съединения в реално време, като технологията дава възможност за бърза оценка на състава на атмосферния въздух при аварийни ситуации, пожари и други инциденти с потенциален риск от замърсяване.