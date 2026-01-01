Почина доц. д-р Георги Поптодоров, началник на отделението по невроонкология към УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“. За кончината на дългогодишния неврохирург съобщиха от лечебното заведение във Facebook.

От „Пирогов“ определят доц. Поптодоров като изключителен професионалист, всеотдаен колега и обичан и уважаван лекар.

Доц. д-р Георги Константинов Поптодоров завършва медицина в Медицинската академия в София през 1984 г. Професионалният му път започва като лекар в хирургичното отделение на Окръжната болница в Ловеч.

В следващите години работи в областта на неврохирургията в Научния институт по неврология, психиатрия и неврохирургия в София. Между 1988 и 2000 г. е част от Отделението по неврохирургия към Клиниката по спешна неврология и неврохирургия на болница „Царица Йоанна – ИСУЛ“, където последователно е асистент, старши и главен асистент.

От 2001 г. доц. Поптодоров работи в Клиниката по неврохирургия на „Пирогов“, където оглавява отделенията по невроонкология и функционална неврохирургия.

Специалност „Неврохирургия“ придобива през 1991 г. През 2003 г. завършва магистратура по „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ в Медицинския университет в София, а година по-късно защитава докторска дисертация, посветена на диагностиката и неврохирургичното лечение при централната неврофиброматоза.

Доц. Поптодоров има дългогодишна работа в областта на неврофиброматозата. От 1996 г. е член на International Neurofibromatosis Association, а през 1999 г. става основател и председател на Българската асоциация по неврофиброматоза. Той е и съавтор и координатор за България на международен европейски проект, насочен към здравната промоция и повишаването на информираността за заболяването.

„Загубихме един изключителен специалист, всеотдаен колега и добър приятел“, написаха от „Пирогов“ и изказаха съболезнования на неговото семейство, приятели и колеги.

Поклонението пред доц. д-р Георги Поптодоров ще бъде на 8 август от 13:30 часа в столичния храм „Св. Седмочисленици“.