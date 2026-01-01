На 12 август любителите на астрономията ще могат да наблюдават най-впечатляващото небесно явление за годината – пълно слънчево затъмнение. В България то ще се вижда само като частично и то единствено в крайните северозападни райони на страната, обяснява пред БТА физикът Пенчо Маркишки от Института по астрономия при БАН.

Най-добри условия у нас ще има във Видин, където явлението ще започне в 20:27 ч. и ще продължи само до залеза на Слънцето в 20:37 ч. Тъй като Слънцето ще бъде много ниско над хоризонта, видимата фаза на затъмнението ще бъде малка.

Пълното затъмнение ще премине през северните части на Русия, Арктика, Гренландия, Северния Атлантик и Испания. Най-добрите условия за наблюдение в Европа ще бъдат по северното крайбрежие на Испания, където пълната фаза ще продължи до 1 минута и 48 секунди.

Още едно интересно астрономическо явление ни очаква на 28 август – частично лунно затъмнение. От България ще могат да се наблюдават само началните му фази, тъй като Луната ще залезе преди достигането на максимума.

Маркишки съветва наблюденията да започнат около 05:33 ч., когато Луната навлезе в земната сянка. По-ранният етап – затъмнението от земната полусянка – почти не се различава с просто око и не представлява особен интерес.