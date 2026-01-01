Доверието в кабинета „Радев“ е 42%, недоверието е 33,6%, а 24,4% не знаят дали имат доверие в правителството, показват резултатите от проучване на „Галъп интернешънъл болкан“ за нагласите през първите сто дни на управление на „Прогресивна България“.

Методът на регистрация на данните от проучването е телефонно интервю, а обемът на извадката са 821 интервюта с пълнолетни български граждани. Използвана е квотна извадка, формирана по признаците възраст, пол, образование и тип на населеното място. Теренното проучване е проведено между 24 юли 2026 г. и 4 август 2026 г. Проучването е национално представително за пълнолетното население на страната. То възпроизвежда структурата на населението по признаците: пол, възраст, образование, тип населено място. Максималната статистическа грешка е ±3,5% за 50% дял за основната извадка при 95% гаранционна вероятност. Изследването е част от независимата изследователска програма на „Галъп интернешънъл болкан“ и е финансирано със собствени средства.

Галъп интернешънъл болкан

Основният извод от проучването сочи, че няма съществена динамика в доверието към основните политически сили през първите 100 дни от съставянето на правителството на Румен Радев. „Прогресивна България“ запазва високата подкрепа, която получи на последните парламентарни избори, като при избори сега отново биха потвърдили своя успех от предходния парламентарен вот – 42,3% подкрепа, постигайки абсолютно мнозинство при разпределение на мандатите в Народното събрание. На този етап не се наблюдават съществени промени и в електоралната подкрепа на останалите политически сили, отбелязват от „Галъп интернешънъл болкан“.

Общо 43,2% от анкетираните посочват, че имат доверие в министър-председателя, докато 38,7% казват, че нямат такова. Общо 18,1% от респондентите не знаят дали имат доверие на Румен Радев.

Общо 18,5% от участниците в проучването вярват, че кабинетът „Радев“ изпраща противоречиви сигнали към международните ни партньори, а 33,5 на 100 смятат, че правителството не успява да балансира между външните ангажименти и вътрешните нагласи на обществото.

Според 15% от анкетираните правителството защитава твърдо националния интерес и суверенитет, а 16,7% вярват, че кабинетът следва стриктно ангажиментите към НАТО и Европейския съюз.

Настоящото 52-ро Народно събрание се ползва с доверие от 20,2%. С недоверие към първите месеци от дейността на законодателите се отнасят 57.5%, а 22.3% от анкетираните нямат мнение.

„Прогресивна България“ има 42,3% обществена подкрепа, ГЕРБ-12%, „Продължаваме промяната“ – 7,6%, ДПС – 7%, „Демократична България“ – 6,3%, „Възраждане“ – 4,8%.

Галъп интернешънъл болкан

Галъп интернешънъл болкан

Сред политическите фигури президентът Илияна Йотова е с най-висока оценка на доверие - в нея доверие имат 48,4%, недоверието е 30,2%, а мнение нямат 21,4 на 100.

Доверието в лидера на ГЕРБ Бойко Борисов е 10,7%, а недоверието е 76,6 на 100. В лидера на „Възраждане“ Костадин Костадинов доверие имат 9,4% от анкетираните, а недоверие - 77%. Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев се ползва с 9,2% обществено доверие, а 75,3% - нямат доверие в него. Доверието в лидера на ДПС Делян Пеевски е 7,1%, а недоверието е 85,2%. Общо 6,5% вярват в съпредседателя на „Демократична България“ (ДБ) Ивайло Мирчев, а 69 на 100 - не. На другия съпредседател на ДБ Божидар Божанов доверие имат 6,4%, а 68,3 - нямат. Лидерът на „Демократи за силна България“ Радан Кънев се ползва с 5,2% обществено доверие и 11,5% недоверие.

Методът на регистрация на данните от проучването е телефонно интервю, а обемът на извадката са 821 интервюта с пълнолетни български граждани. Използвана е квотна извадка, формирана по признаците възраст, пол, образование и тип на населеното място. Теренното проучване е проведено между 24 юли 2026 г. и 4 август 2026 г. Проучването е национално представително за пълнолетното население на страната. То възпроизвежда структурата на населението по признаците: пол, възраст, образование, тип населено място. Максималната статистическа грешка е ±3,5% за 50% дял за основната извадка при 95% гаранционна вероятност. Изследването е част от независимата изследователска програма на „Галъп интернешънъл болкан“ и е финансирано със собствени средства.

Цялото проучване е публикувано тук .