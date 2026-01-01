"Управляващите от “Прогресивна България” отказаха да говорят, но предадоха на Турция находището “Хан Тервел”, заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов, съобщиха от пресцентъра на партията.

От “Възраждане” са категорични, че решението е взето без знанието на опозицията и припомнят, че са искали изслушване на министъра на външните работи за находището “Хан Тервел” през месец юни т.г., но управляващите не са допуснали то да се проведе в пленарната зала.

Поводът за исканото изслушване беше откритата намеса на турската държава, включително и при посещението на външния ѝ министър Хакан Фидан, изявените претенции към българска инфраструктура, както и намеренията за отдаване на концесия на магистрали, добив на енергоресурси и опит за диктат върху българската външна политика, посочиха от партията.

В искането си за изслушване от "Възраждане" припомнят, че на 18 февруари 2026 г. турското министерство на енергетиката съобщи, че турската държавна петролна компания TPAO и Shell са подписали партньорско споразумение за проучвателни дейности в находището „Хан Тервел“ в българската морска юрисдикция. Турският министър на енергетиката и природните ресурси Алпарслан Байрактар казва, че районът е близо до находището „Сакария“ и че става дума за петгодишен лиценз в българската изключителна икономическа зона.

Още през юни предупредихме, че пред страната ни стои рисковият въпрос – България трябва да знае ясно кой държи дяловете, кой е операторът, кой носи отговорност, какви права се прехвърлят, има ли участие на турско държавно дружество и дали всичко е минало през процедурите по Закона за подземните богатства. Най-важният въпрос, който поставихме през юни, беше дали участието на TPAO е официално одобрено от българската държава, при какви дялове и с какви права, защото българските официални съобщения не го изясняват достатъчно, уточниха от "Възраждане".

“Нали помните как ни беше представено уж замразяването (а на практика - отлагане на плащанията) на неизгодния за България газов договор с турската компания “Боташ”? Като голяма победа - уж, турците просто предоговорили без да искат нищо. Е, първото от това "нищо" вече излезе наяве - Радев подари 1/3 от потенциалните ни газови находища на Турция. Ще има и второ "нищо" - подаряване на магистрала "Черно море" на концесия. Ще има и трето "нищо" - безплатен транзит на ток от Турция през България", каза Костадин Костадинов.

За българската общественост днес вече е ясно, че българската дипломация не е защитила националния ни интерес, вече е виден един от ангажиментите, поети от българската държава, и според публикации в медиите Турция взима 33% от проучванията за нефт и газ в блок “Хан Тервел”, допълниха от партията.

Във връзка с договора с „Боташ“ министър-председателят Румен Радев каза през юли, че България дължи 360 млн. долара. България е натрупала задължения, защото от юли 2024 г. не плаща. На базата на този протокол ние вече намираме ефективни решения, които не натоварват в никакъв случай българските финанси, каза премиерът. Той увери, че това няма нищо общо с магистрала „Черно море“, с безплатен пренос на ток през България, с водите на Марица, Тунджа, с блок „Хан Тервел“, с въздуха, който дишаме. Протоколът от тези отношения в газовата сфера няма нищо общо, с който и да е друг проект, добави Радев.

Турската държавна петролна корпорация („Търкиш петролиум“, TPAO) обяви, че разширява международното си присъствие с енергийни проекти в България и Ирак, пишат турски медии.