Риана може би се подготвя да прекъсне десетгодишната пауза в издаването на албуми, съобщи Би Би Си, като се позова на интервю на нейния партньор Ейсап Роки (A$AP Rocky).

„В момента тя е в студиото“, каза рапърът в токшоуто на Джейсън Лий (The Jason Lee Show). Подробностите около проекта остават тайна, като рапърът единствено опроверга слуховете, че двамата подготвят съвместен двоен албум. В отговор на въпросите за нов солов проект на Риана обаче, той лаконично добави: „Тя подготвя нещо“.

Родената в Барбадос певица и успешна бизнесдама в козметичната индустрия, чието истинско име е Робин Фенти, не е издавала албум от 2016 г. насам, когато излезе Anti. „Ти ли си причината да нямаме нов албум?“, попита водещият Джейсън Лий рапъра в предаването си, визирайки трите деца, които двамата отглеждат заедно, както и честите пътувания на Риана. Ейсап Роки отрече това и каза, че певицата всъщност работи по нова музика.

„Да, казах го, извинявай, скъпа“, продължи той, като добави, че заради това „ще си има проблеми“. По време на интервюто не бяха разкрити повече детайли около предстоящите песни. Въпреки това, през февруари миналата година Риана каза, че е „наистина голям оптимист“ за следващия си албум.

„Имам усещането, че най-накрая открих правилната формула, момиче“, каза тя тогава пред репортер на списание Harper's Bazaar. Певицата допълни още: „Не мога да издам нещо посредствено. След като сте чакали осем години, спокойно можете да поизчакате още малко.“

След последния си албум Риана е издавала само сингли, включително песни към филмови проекти, сред които е парчето Lift Me Up от 2022 г. към филма „Черната пантера: Уаканда завинаги“.

Паралелно с музиката, тя развива изключително успешен бизнес - от популярната си козметична линия Fenty Beauty до собствена марка за луксозно бельо. Състоянието на 38-годишната звезда се оценява от „Форбс“ на над един милиард долара.

По време на интервюто Ейсап Роки, чието истинско име е Раким Мейърс, отказа да коментира дали двамата с Риана са сключили брак.