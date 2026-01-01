В Берлин 68-годишен мъж се призна за виновен за упояване и изнасилване на жени, които е срещал в сайтове за запознанства, при откриването на съдебния процес срещу него днес, предаде ДПА.

Чрез адвоката си Йохен Шофтхалер мъжът призна, че е извършил сексуално посегателство над 14 жени.

Той също така каза, че последователността на събитията, посочена в обвинителния акт, е вярна.

Берлинската прокуратура му повдигна общо 22 обвинения за периода от 2016 г. до 2022 г. Те включват изнасилване, тежки телесни повреди и нарушаване на личното пространство, тъй като германецът е правил снимки и видеозаписи по време на престъпленията.

Наред с постановяването на осъдителна присъда, прокуратурата настоява също да бъде издадена заповед за превантивен арест след изтичането на наказанието за лишаване от свобода.

Точният брой на жертвите според прокурорите обаче е 58 жени, от които 10 все още не са идентифицирани. Четири от засегнатите жени участваха в съдебния процес в качеството им на съищец.

Прокуратурата посочва, че мъжът, който работи като електротехник, се е срещал с жените, повечето от които са били от 50 до 60-годишна възраст, в онлайн платформи за запознанства. Смята се, че преди да им посегне, той е използвал приспивателни в комбинация с алкохол, за да изпаднат в безпомощно състояние.

Видеозаписите на престъпленията са били открити след постъпил сигнал в град Ферден ан дер Ален в Северна Германия. Миналата година местната полиция е разследвала друг мъж в региона по сходни обвинения, който след това обаче е починал. Смята се, че той е поддържал връзка с обвиняемия.

Жертвите не са осъзнавали, че по време на срещите е било извършвано престъпление и са научили за него едва след откриването на видеозаписите по време на разследването.

Съдът в Берлин насрочи съдебни заседания до 1 октомври, като изслушванията ще бъдат възобновени на 18 август.