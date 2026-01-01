Един претоварен тежкотоварен камион е констатиран до момента при засилен контрол над тежкотоварния трафик на територията на Пловдивска област.

Той е проверен на мобилен кантар на пътя Пловдив-Пещера и му е съставен акт. Това съобщи пред журналисти ст. инспектор Атанас Тотков от сектор "Пътна полиция" в Пловдив.

БТА

В целенасочените проверки участват служители от сектор „Пътна полиция“, Районно управление-Стамболийски, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и Агенция пътна инфраструктура.

Мащабна акция на пътя: Проверяват шофьори и камиони край Мездра

Освен за претоварена маса, се инспектира техническа изправност и състояние на гумите, редовни ли са пътните документи и спазват ли се регламентираните почивки от шофьорите.

БТА

От 7:30 до момента са проверени 10 тежкотоварни камиони. Отделно са съставени седем фиша за технически неизправности на моторни превозни средства. Един шофьор е с акт за непоставен предпазен колан, а друг за изтекла книжка.

БТА

Проверяват се и мотоциклети, и таксиметрови автомобили.