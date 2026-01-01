Служители на ГД „Гранична полиция“ разкриха контрабанда на над 5 кг златни накити и повече от 14 000 кутии цигари без бандерол, съобщиха от МВР.

МВР

При специализирана операция е извършена проверка на микробус с двама мъже - български граждани в района на ГКПП „Капитан Андреево“.

МВР

Установено е, че във фабрични кухини на моторното превозно средство са укрити голямо количество златни накити - с тегло 5856 грама.

МВР

Намерени са и 281 400 къса цигари без акцизен бандерол.

МВР

Мъжете са задържани и по случая се води разследване под надзора на прокуратурата.