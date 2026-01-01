С военен ритуал в Плевен официално посрещнаха участниците в българския контингент, който се завърна от мисия в Косово. Церемонията се състоя на централния градски площад „Възраждане“ пред параклис-мавзолея „Св. Георги Победоносец“.

Тържествения строй прие началник-щабът на Съвместното командване на силите бригаден генерал Христо Христов. След като от името на ръководството на Съвместното командване на силите и лично от свое име приветства завърналите се военнослужещи с добре дошли в родината след успешното изпълнение на мисията в състава на силите на КФОР в Косово, той заяви, чА церемонияТА е израз на уважението, което те заслужават със своята достойна служба.

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Церемонията е признание за усилията, професионалната подготовка и отговорността, с които военнослужещите са изпълнили поставените задачи, защитавайки авторитета на Българската армия и утвърждавайки доброто име на Република България сред нашите съюзници и партньори.

Бригаден генерал Христов каза още, че динамиката на съвременната среда за сигурност изисква въоръжените сили да поддържат висока степен на готовност, способности за бърза адаптация и ефективно взаимодействие в рамките на съюзническите операции.

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В този контекст участието на българския контингент в операцията на КФОР има своето ясно измерение - принос към поддържането на сигурността и стабилността на Западните Балкани, укрепването на доверието между съюзниците и утвърждаването на принципите на колективната сигурност.

Участието на България в тази мисия е последователен израз на ангажираността към общите цели на Алианса и към усилията за изграждане на сигурна и предвидима среда в Югоизточна Европа.

Той се обърна към строя с думите, че по време на изпълнението на мисията военнослужещите са демонстрирали качества, които определят облика на българския военнослужещ – висока подготовка, дисциплина, устойчивост, инициативност и способност за действие в усложнена многонационална среда. С действията си са оправдали високото доверие, което им е било гласувано. Представили са достойно Българската армия, доказвайки, че българският военнослужещ е надежден и уважаван партньор, способен да изпълнява задачи по най-високите съюзнически стандарти.

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Началник щабът на Съвместното командване на силите продължи с това, че натрупаният опит е безценен. Той ще бъде пренесен в ежедневната подготовка на формированията, ще допринесе за усъвършенстване на способностите и ще повиши готовността за изпълнение на бъдещите задачи.

Той изрази признателност и към семействата близките на участниците в контингента, защото техните подкрепа, търпение и вяра са незаменимата опора, която стои зад всеки успешно изпълнен мандат.

Поздравления отправиха и заместник-началникът на щаба по операциите на Сухопътните войски полковник Ивайло Иванов, и областният управител на област Плевен Иван Петков.

Слово-отговор произнесе началникът на щаба на Регионално командване „Запад“ от състава на Стабилизиращите сили на НАТО в Косово подполковник Дончо Игнатов. В него той заяви, че през изминалите месеци са били лицето на Българската армия на международната сцена.

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В сложната и динамична обстановка на Балканите са демонстрирали безупречна дисциплина, висок професионализъм и хладнокръвие. С действията си са доказали, че българският военнослужещ е надежден партньор, на когото съюзниците могат изцяло да разчитат.

Задачата им по опазването на мира и сигурността не е била лесна. Тя е изисквала не само отлична подготовка, но и силен дух, кураж и всеотдайност. Изпълнили са всички задачи безкомпромисно и са вдигнали високо летвата за тези, които ги следват.

„Най-големият успех за мен е, че всички ние стоим тук живи и здрави и по-опитни. За мен беше чест да служа с вас. За нашите успехи - ура!“, завърши словото си подполковник Игнатов.

Със заповеди на министъра на отбраната Димитър Стоянов, на командира на Съвместното командване на силите генерал-майор Станимир Христов и на командира на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков бяха наградени отличили се участници в контингента. Церемонията завърши с тържествен марш.

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С присъствието си събитието уважиха секретарят на Община Плевен Соня Ганева, директорът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Плевен комисар Станислав Атанасов, директорът на Териториална дирекция на Държавна агенция „Национална сигурност“ Пламена Петрова, командирът на 5-о бригадно командване полковник Иван Вълев, началникът на затворническо общежитие „Вит“ към Плевенския затвор Антон Вълев, заместник-началникът по административната част и логистиката на ВВВУ „Г. Бенковски“-Долна Митрополия подполковник Камен Кръстев, директорът на Регионална служба „Военна полиция“-Плевен полковник Румен Цветков, началникът на Военно окръжие - Първа степен-Плевен полковник Иван Иванов, командирът на военно формирование 38 220 майор Теодор Джунов, отец Красимир Кръстев, представители на Военния клуб, Дружеството на военноинвалидите, Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, Съюза на ветераните от войните, както и близки, роднини и граждани.