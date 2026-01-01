Ножица е открита на мястото на нападението в Ковънт Гардън, полицията смята, че става дума за инцидент, свързан с психичното здраве

Ножица е открита на мястото, където в сряда четирима мъже бяха ранени при нападение в центъра на Лондон, а според първоначалната оценка на полицията случаят вероятно е свързан с психичното здраве на извършителя.

47-годишна жена е задържана и остава в ареста по подозрение за нападение и незаконно притежание на оръжие. Според разследващите използваното оръжие най-вероятно е била именно ножица.

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Инцидентът е станал около 12:30 ч. местно време в района на Ковънт Гардън – една от най-оживените туристически зони в британската столица, известна с театрите, ресторантите и заведенията си. На място полицаите са открили четирима ранени мъже на възраст 34, 39, 42 и 52 години.

Двама от пострадалите остават в болница с наранявания, които не застрашават живота им и не се очаква да доведат до трайни последици. Другите двама са получили медицинска помощ и вече са изписани.

„Макар разследването да е в начален етап, смятаме, че става въпрос за изолиран инцидент, свързан с психичното здраве“, заявиха от лондонската полиция, като подчертаха, че не търсят други заподозрени.

Очевидци разказват, че жертвите изглежда са били случайни минувачи. Управителят на магазин за риба и пържени картофи на близката улица "Ендел" заяви пред британските медии, че жената „просто е започнала да напада случайни хора, които минавали покрай нея“.

БТА/АП

Особено драматичен е разказът на местен бръснар, който се притекъл на помощ, след като един от ранените влязъл в салона му с окървавена риза и казал, че е бил намушкан.

„Всички изскочихме от магазините, за да помогнем. Хукнах след нея по улицата. Тя спря, обърна се към мен и държеше ножицата. Имаше странен поглед в очите – сякаш не беше на себе си. Въпреки това я задържах, за да не нападне още хора“, разказва той пред британския таблоид The Sun.

Друг свидетел твърди, че полицията е обезоръжила жената, докато тя използвала електронна цигара. По думите на местни жители тя често е била забелязвана в района и вероятно е бездомна.

След нападението медицински хеликоптер кацна на площад „Трафалгар“, а районът около Ковънт Гардън беше отцепен. Полицейското присъствие остава засилено, докато разследването продължава.