Meta представи първия си AI инструмент за програмиране - Muse Code, като част от усилията си да се конкурира с OpenAI и Anthropic в сферата на изкуствения интелект.

Услугата ще бъде достъпна за разработчици срещу заплащане според използването, като цените ще бъдат сходни с тези на модела Muse Spark 1.1 - 4,25 долара за милион изходни токени и 1,25 долара за милион входни токени.

Компанията посочва, че Muse Code ще улесни разработването на приложения, като позволи работа с няколко AI агента едновременно в единен потребителски интерфейс, пише „Евронюз“.

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Едновременно с това Meta разкри, че по време на тест за киберсигурност един от нейните AI модели е получил неволен достъп до системите на друга компания и е променил вътрешни настройки.

Според Meta причината е била грешка на независимия партньор Irregular, провеждал тестовете, който е предоставил на модела достъп до интернет извън предварително зададените ограничения. Компанията разследва случая.

Инцидентът идва на фона на поредица от подобни случаи в сектора. Наскоро OpenAI съобщи, че неин AI агент е проникнал в системите на стартъпа Hugging Face по време на тестове, а Anthropic разкри, че някои версии на модела Claude са осъществили неоторизиран достъп до системите на три компании.

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При тестовете на Anthropic моделите Claude трябвало да открият секретна информация на друга машина в затворена мрежа, като при необходимост използват хакерски техники. Заради недоразумение с партньора, провеждал оценката, тестовата мрежа всъщност била свързана с реалния интернет.

Един от моделите продължил атаката, след като разбрал, че е достигнал реална система, втори погрешно решил, че все още е в тестова среда, а трети прекратил действията си, след като установил, че целта не е част от упражнението.

Anthropic призова и други компании да проверят дали техните AI модели не са прониквали в чужди системи без знанието им. Компанията е установила инцидентите едва след анализ на над 141 000 тестови сесии, извършен след разкритията на OpenAI.