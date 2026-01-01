Италианският певец, автор на песни и писател Франческо Гучини почина на 86-годишна възраст в дома си в Тоскана, съобщи „Евронюз“, като се позова на семейството му.

По желание на Гучини погребението ще бъде в тесен семеен кръг. През септември е предвидена публична церемония в негова памет.

Роден на 14 юни 1940 г. в Модена, Гучини е смятан за един от най-влиятелните представители на италианската авторска песен. Кариерата му започва през 60-те години, когато пише песни за редица италиански изпълнители, сред които и Катерина Казели.

Дебютният му албум Folk beat n. 1 излиза през 1967 г., а сред най-известните му творби са албумите Radici, Via Paolo Fabbri 43 и Amerigo, както и песните La locomotiva, Eskimo и L'avvelenata.

Концертите на Гучини бяха известни със своята непретенциозна атмосфера, пише вестник „Дер Щандарт“ – в центъра бяха неговият глас, китарата му и непосредственият контакт с публиката. Политическите послания в песните му бяха вплетени в лични истории и човешки съдби. Самият той не се определяше като „партиен артист“, а като свободомислещ наблюдател. Творчеството му засягаше теми като войната, несправедливостта, паметта и живота на обикновените хора.

Освен като музикант, Гучини се утвърждава и като писател, автор на романи, есета и сценарии. В продължение на десетилетия той беше една от най-разпознаваемите фигури в съвременната италианска култура, припомнят от „Евронюз“.