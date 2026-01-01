“На 15 август метрото до квартал „Левски Г“ ще бъде пуснато за пътници, а ден по-рано ще се проведе официалната церемония по откриването.” Това съобщи заместник-кметът по транспорт и градска мобилност Виктор Чаушев. Датата е прогнозна и зависи от държавната приемателна комисия, от чието решение зависи въвеждането в експлоатация на съоръженията.

Чаушев коментира и осигуряването на допълнителните 265 млн. евро европейско финансиране за най-мащабното обновяване на градския транспорт в новата история на София. Средствата ще бъдат вложени в закупуването на 20 нови трамвая, 75 тролейбуса и 50 електробуса, както и за част от инвестициите в метрото - 16 нови метровлака за първа, втора и четвърта линия, с което повече от половината от подвижния състав на метрото ще бъде обновен. Освен европейските средства, общината влага допълнително 177 млн. евро собствен ресурс.

„Успяхме да защитим европейското финансиране благодарение на съвместните усилия на местната и централната власт. Това е важна инвестиция не само за София, но и за бъдещето на градския транспорт в столицата“, каза Чаушев.

Той поясни, че за да не се забави изпълнението, Столичната община вече е осигурила авансово 42 млн. евро за първите плащания по договорите за новите 145 превозни средства.

По отношение на противоречивите твърдения на “Спаси София” той заяви:

„Това не е пазарски списък, който просто отиваме и изпълняваме. Много по-важно е как тези инвестиции ще се експлоатират и поддържат през следващите десетилетия.“

По думите му най-важната промяна не е броят на новите превозни средства, а фактът, че те ще позволят разширяване на транспортната мрежа и по-добра връзка между кварталите и метрото.

„За първи път няма просто да заменяме стари превозни средства по съществуващите линии, а ще разширим мрежата на обществения транспорт, така че той да бъде по-бърз, по-надежден и по-удобен за хората,“ подчерта той.

Нова транспортна схема и по-чести линии

Чаушев посочи, че експертите в направление „Транспорт и градска мобилност“ вече са разработили нова маршрутна схема, която предвижда по-добро обслужване на квартали като „Орландовци“, „Враждебна“, „Надежда“, както и на южните райони около булевардите „Г. М. Димитров“, „Тодор Каблешков“ и „Филип Кутев“. Целта е повече жители на София да получат бърза връзка с метростанциите и с централната градска част.

Новите тролейбусни линии ще станат общо 15, като всички новоразкрити маршрути ще се движат на интервали между 10 и 15 минути през целия ден. В участъците, обслужвани от повече от една линия, разписанията ще бъдат синхронизирани, така че времето за чакане да бъде намалено до около 5–6 минути.

„Искаме хората да не чакат по спирките, а да имат предвидим, редовен и удобен транспорт. Именно това ще направи обществения транспорт реална алтернатива на личния автомобил“, каза още заместник-кметът.

Подготовка на системата за новите превозни средства

Паралелно с доставката на новите превозни средства Столичната община подготвя и необходимата техническа инфраструктура. За новите тролейбуси се предвижда адаптиране на енергийната система, тъй като те ще се движат както по контактната мрежа, така и на батерии. В ход са и процедурите за изграждане на зарядни станции за електробусите.

Общината работи и по оптимизиране на светофарните цикли по основните булеварди, така че да се осигури по-равномерно движение на обществения транспорт, по-малко струпвания на превозни средства и по-бързо придвижване на трамваите.

Според предварителния график електробусите трябва да пристигнат през пролетта на 2027 г., а доставките на новите тролейбуси ще започнат поетапно между лятото и есента на същата година. Новите трамваи, които ще обслужват основно линии 10 и 13, се очаква да започнат да пристигат през 2028 г.

По думите на Чаушев общината вече работи и по цялостна концепция за модернизация на трамвайния транспорт и на депо „Банишора“, така че новите превозни средства да бъдат поддържани при съвременни условия.

„Трамваите имат експлоатационен живот от около 30 години. Затова не можем да мислим само за покупката им – трябва да гарантираме качеството на услугата от първия до последния ден“, подчерта заместник-кметът.

Като част от цялостната концепция за устойчива градска мобилност Столичната община работи и по разширяването на велосипедната инфраструктура и подготовката на новата обществена велосипедна система. Концепцията включва изграждането на нови велосипедни трасета към моста „Чавдар“, в Борисовата градина, Северния парк, Южния парк и по бул. „Никола Мушанов“.