Националната агенция за приходите (НАП) и Главна дирекция „Гранична полиция“ започнаха в 8:00 часа тази сутрин съвместна акция по вътрешните граници с Румъния и Гърция. Това съобщи на брифинг в Банско Мирела Спасова от дирекция „Комуникации“ в НАП.

„Ще проверяваме превозни средства, които превозват стоки с висок фискален риск. Списъкът е много дълъг и е публикуван на сайта на НАП - месо, млечни продукти, зеленчуци, плодове, горива, ядки, кафе и още много други стоки“, добави тя.

БТА

Спасова посочи, че за тези стоки е необходимо задължително предварително деклариране. „Това става чрез електронна система и всеки товар, който преминава - независимо дали е от държава членка на Европейския съюз или от трета страна, трябва да бъде деклариран. Ние виждаме тази информация в реално време“, добави тя.

По думите ѝ това са стоки с висок фискален риск и именно при тях най-често се извършват злоупотреби с ДДС.

„Тъй като забелязваме известно понижение на приходите в тази част, от тази сутрин започнахме проверки по двете граници. Ще спираме превозни средства въз основа на анализ на риска и ще проверяваме дали товарите са декларирани правилно в нашите системи. Това може да се прави в реално време“, обясни Спасова.