Неаполитанската клиника „Моналди“ е постигнала споразумение за изплащане на обезщетение на родителите на двугодишно дете, на което в края на миналата година беше присадено увредено сърце и което почина в началото на тази година, предадоха АНСА, „РАИ Нюз“ и други италиански медии.

Случаят с детето, страдащо от вродена сърдечна малформация, породи възмущение в Италия. Момченцето на име Доменико Калиендо е трябвало да получи ново сърце. Органът, който трябвало да му бъде трансплантиран, бил на 6-годишно дете от Болцано, което се удавило в басейн. Сърцето на донора обаче не било съхранявано и транспортирано при нужните условия и се предполага, че затова е било увредено.

Въпреки това хирурзи в Неапол решили да го присадят на Доменико, защото уврежданията на новия орган били констатирани много късно, а сърцето на Доменико вече било извадено тялото му. Момченцето починало броени месеци след това.

Италианският премиер Джорджа Мелони разговаря тогава с майката на Доменико – Патриция, и й обеща, че за детето й ще има възмездие.

Според италиански медии обезщетението, което ще плати болницата, възлизало на около милион и половина евро. Сумата не беше оповестена официално, тъй като споразумението е поверително.

По случая с Доменико обаче делото срещу предполагаемите отговорни лица за увреждане на донорския орган ще продължи.

Вчера майката на детето заяви пред италиански медии, че нейният син й липсва много и че никакви пари не могат да компенсират тази загуба.