Окръжният съд в Хасково взе мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо 42-годишен гражданин на Турция, обявен за издирване от властите в родината си с цел изтърпяване на наказание „лишаване от свобода“, съобщиха от пресслужбата на съда.

Мъжът е обявен за международно издирване по молба за екстрадиция, издадена от първоинстанционния наказателен съд в Бабаески. Той трябва да изтърпи общо наказание от две години и шест месеца лишаване от свобода за две престъпления - сексуално насилие над дете и проникване в чуждо жилище през нощта, съгласно Наказателния кодекс на Република Турция.

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Съдът е приел, че са налице законовите предпоставки за налагане на най-тежката мярка за неотклонение съгласно Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест. Според магистратите престъпленията, за които мъжът е осъден, са наказуеми и по българското законодателство. Отчетено е също, че той не е български гражданин, не пребивава постоянно или временно в България и не му е предоставено убежище.

Според съда съществува реална опасност той да се укрие, за да избегне изтърпяването на наложеното му наказание. Поради това мярката „задържане под стража“ е преценена като единствената, която може да гарантира участието му в производството по екстрадиция.

Определението подлежи на обжалване и протест пред Апелативния съд в Пловдив в тридневен срок.