През следващата седмица - от 11 до 13 август, за подмяна на тол камери временно ще се променя организацията на движението в участъци от автомагистралите „Тракия“ и „Хемус“, на територията на Софийска област.

На 11 и 12 август (вторник и сряда) от 9 ч. до 18 ч. дейности ще се изпълняват при 19-и км на АМ „Тракия“, в района на с. Крушовица. При реализацията им временно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, първо в платното към Пловдив, а след това и в посока София, a трафикът ще преминава в активните ленти.

На 13 август (четвъртък) от 9 ч. до 18 ч. ще се подменят камерите при 61-ви км на АМ „Хемус“, в района на с. Осиковска Лакавица, като поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента. Първо в платното за София, а след това и в посока Варна, като трафикът ще преминава в активната лента.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.