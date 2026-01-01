Народният представител от „Демократична България“ Елисавета Белобрадова реагира остро на решението на Министерския съвет, с което бяха одобрени допълнителни средства за изплащане на обезщетение от над 6 млн. евро по дело, свързано с фирма на семейство Баневи.

По думите ѝ сумата е резултат от „хубавата работа“ на друго Народно събрание през 2008 г., което не е отменило разпоредба, противоречаща на правото на Европейския съюз. В публикация в социалните мрежи Белобрадова направи и иронична препратка към разходи на парламента от миналото:

„Присетих за поръчаните ядки и седем вида кафета за 100 000 евро от това Народно събрание. Принципно, в Народното събрание нищо не е безплатно. Като идеш на лавката и си плащаш отделно кафето, отделно захарчето и отделно ако взимаш пликче или пластмасова вилица. И така трябва.“

Баневи осъдиха бившата Агенция за приватизация и Народното събрание за близо 24 млн. лв.

Тя допълва, че парламентарните групи обикновено разполагат със собствени кафемашини, кафе и вода, а напитки се предоставят само по време на заседания на комисии. „Не знам ядките, които са поръчани, за кого са, както и всичко останало, но предполагам са за семейство Баневи“, коментира още тя.

Белобрадова поставя въпроса и за политическата отговорност: „И сега, когато ги даде тия 6.5 милиона евро Народното събрание, ще излезе ли някой да изчете имената на тези, които са приели този закон в противоречие с правото на ЕС?“

И допълва: „Опитвам се да обяснявам на колегите от “Прогресивна България”, че, когато шефът ти е в МС, ти си тоя в парламента, който носи отговорността накрая. Ти приемаш бюджет, на твоя з**к се пише, извинете за израза.“

Според нея често имената на депутатите, които приемат важни решения, остават забравени с времето. „Но пък, какво значение има. Някой все едно ги помни тия народни представители. Или пък… може пък и да ги помни“, завършва тя.

Баневи осъдиха България в Европейския съд по правата на човека

Причината за реакцията ѝ е решението на Министерския съвет да осигури до 6 млн. евро допълнително по бюджета на Народното събрание за 2026 г. Средствата са предназначени за изплащане на присъдено обезщетение, лихви и съдебни разноски по дело, приключило с влязло в сила решение на Софийския градски съд.

Самото обезщетение е в размер на 2 452 201,88 евро, а натрупаната законна лихва за периода от 16 май 2013 г. до 31 август 2026 г. възлиза на 3 522 155,42 евро.

От Министерския съвет посочват, че допълнителните средства са необходими, за да бъде изплатено задължението и да бъде спряно по-нататъшното натрупване на лихви.

Според в. „Сега“ става дума за обезщетение към „Хелио-тур-с“ АД – дружество, свързвано с Николай и Евгения Баневи. Компанията е завела дело срещу Народното събрание и бившата Агенция за приватизация заради вреди, причинени от неизменена навреме разпоредба, която е противоречала на правото на ЕС.

Казусът е свързан с крайбрежни имоти, върху които са били вписани ипотеки за обезпечаване на задължения на друго дружество. Съдът е приел, че трето лице не може да отговаря за чужди дългове без предварително съгласие и че парламентът и Агенцията за приватизация са допуснали съществено нарушение на европейското право.