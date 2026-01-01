АЕЦ „Кръшко“ в Словения възнамерява да намали производството си до 80 на сто от капацитета заради ниските нива на водата и високите температури на река Сава, като при необходимост ще бъдат предприети и допълнителни ограничения, съобщи вчера централата в изявление, цитирано от Ройтерс.

Централата е съвместен проект на Словения и Хърватия. През 2023 г. двете държави се договориха да удължат експлоатационния ѝ срок с 20 години – до 2043 г. Централата разполага с термична мощност от 1 994 мегавата и нетна електрическа мощност от 696 мегавата.

Унгария обявява безпрецедентно спиране на АЕЦ „Пакш“ заради горещата вълна

"Кръшко" покрива около 20 процента от енергийните нужди на Словения и около 16 процента от тези на Хърватия, отбелязва агенцията. В края на 2024 г. словенският парламент отмени планирания референдум за изграждането на нова атомна електроцентрала, след като екологични организации и експерти оспориха законността му с жалби пред Конституционния съд.

И други страни намаляват производството в своите АЕЦ заради ниски речни нива. Унгарската атомна електроцентрала „Пакш“ работи с около 12 процента от капацитета си, след като рекордно ниските нива на Дунав наложиха постепенното спиране на три от четирите ѝ реактора. В началото на миналата седмица първи реактор на румънската АЕЦ „Черна вода“ също беше спрян поради ниските нива на водите в реката.

Същевременно Словения преживя рекордно дълга гореща вълна, чийто последен ден е днес според прогнозите на местната агенция за околна среда.

Днес е девети пореден ден, в който се очаква температурите да превишат 35 градуса по Целзий, предаде агенция СТА.

Румъния взриви скала в река Дунав, за да осигури вода за АЕЦ „Черна вода“ (ВИДЕО)

Горещата вълна в Словения първоначално обхвана западната част на страната във вторник миналата седмица, като в сряда след това засегна и източната ѝ част. Според прогнозите днес е деветият и последен ден от горещата вълна в Словения, което е рекорд на национално ниво.

Рекордно високи температури бяха отчетени вчера на няколко места, включително столицата Любляна, където живакът се вдигна над 35 градуса. Рекорд беше поставен и в зимния курорт Рогла, където през нощта температурата не падна под 21 градуса по Целзий, дори на надморска височина от 1495 метра.

СТА отбелязва, че се очаква утре температурите да паднат, но не задълго. От събота отново се очаква горещо време с температури над 35 градуса.