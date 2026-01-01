Американският президент Доналд Тръмп заяви, че планира да се срещне със севернокорейския лидер Ким Чен-ун, и добави, че Северна Корея притежава 57 единици "много мощни" ядрени оръжия, предаде Ройтерс.

До коментара на Тръмп се стига, след като той инструктира Пентагона да съкрати съвместните военни учения с южнокорейската армия и написа в неделя в публикация в социалните мрежи, че те изпращат послание, което е "напълно погрешно и враждебно към държава, която, докато Доналд Джей Тръмп е бил президент, е била незаплашителна и уважителна".

По време на първия мандат на Тръмп Ким го нарече "побъркан старец" и заплаши, че разполага с "ядрен бутон" на бюрото си. Отношенията между двамата лидери се охладиха след личните им срещи през 2018 и 2019 г., включително кратък контакт в демилитаризираната зона между двете Кореи, при който Тръмп стана първият действащ президент на САЩ, стъпил на територията на Северна Корея.

"Познавам Ким Чен-ун много добре и с него всичко ще е наред, стига да имаме умен президент“, заяви вчера Тръмп пред журналисти по време на обиколка на хеликоптерната площадка, която строи на историческата Южна морава на Белия дом. "Фактът, че се разбирам с него е нещо добро, а не лошо. Той разполага с 57 единици много мощни ядрени оръжия“, каза Тръмп.

"Никога не трябваше да му го позволят. Ако бях президент, нямаше да го позволя. Но той ги има", добави американският президент

През годините експертите са давали различни оценки за броя на ядрените оръжия, с които разполага Северна Корея. През юни Стокхолмският международен институт за изследване на проблемите на мира (СИПРИ) изчисли, че Северна Корея "вероятно е произвела около 60 бойни глави и разполага с достатъчен ядрен материал, за да произведе поне още 30", отбелязва Ройтерс.