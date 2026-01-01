Столичният общински съвет (СОС) ще разгледа днес в рамките на извънредно заседание три свои решения, върнати за ново обсъждане от областния управител на София. Това показва дневният ред на съвета, публикуван в сайта на Столична община.

Съветниците ще обсъдят повторно решение, с което се разрешава изработването на проект за специализиран подробен устройствен план за нова въжена линия „Алеко 1“. Проектът предвижда план за застрояване и парцеларен план по чл. 111 от Закона за устройство на територията.

В дневния ред е включено и решение, свързано с изработването на проект за специализиран подробен устройствен план за изграждането на нова въжена линия „Княжево-Копитото“. Предвижда се изработване на план за изменение на плана за регулация и застрояване, план за застрояване и парцеларен план за учредяване на сервитут на подземната и наземната техническа инфраструктура.

СОС ще разгледа повторно и решение, с което е дадено съгласие за осъществяване на сътрудничество между Столична община, фондация „София – европейска столица на спорта“ и „АСТ СЕРВИЗ“ ЕООД чрез сключване на тристранно споразумение за съвместна дейност.

И трите решения, за които предстои общинските съветници да заседават извънредно, са приети на 23 юли и са върнати за ново обсъждане от областния управител със заповеди от 6 август.