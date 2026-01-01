За пореден път тракторът с двете каруци на дядо Георги тръгна из ловешкото село Йоглав, но в тях не превозва сено, а деца с книги в ръка. Подвижната библиотека обикаля селото, за да зарадва възрастните хора не само с различна литература, но и с внимание и грижа.

Инициативата е на местното народно читалище „Пробуда-1926 г.“ и е част от дейностите по проект „Живи традиции и активни старини - заедно в общността“, финансиран от Фондация BCause.

БТА

Картонената къщичка с книги и списания на колела се спира пред седянката на йоглавските баби. „Ние пристигаме от читалищната библиотека. Тъй като сте ни много мили и обични баби, а някои от вас вече трудно се изкачват до втория етаж на библиотеката, ви приготвихме тази пътуваща библиотека наречена „Югла“, приветства секретарят на читалището Еленка Щерева.

Млади и стари заедно избраха книга по свой вкус и зачетоха, а някои дори запяха текстове от донесените песнопойки. Младежите бяха приготвили ръчно изработени от тях подаръци за възрастните хора, а те от своя страна ги почерпиха със сладки и плодове.

„Целта на тази инициатива е да организираме децата в помощ на възрастни хора, да социализираме възрастните и самотно живеещи хора, да ги изведем от самотата, да им доставяме някакви удоволствия. Тези, които са трудно подвижни и не могат да излизат от вкъщи, ги посещаваме по домовете, за да им докажем, че не са сами“, разказа за БТА Щерева.

БТА

По думите ѝ идеята е да се засилва връзката между поколенията и по този начин да се мотивира четенето у млади и възрастни. „Виждате как се радват, като видят деца и как се прегръщат, колко са щастливи двете поколения заедно“, добави секретарят на читалището.

Инициативата среща подкрепа и от възрастните хора. „Това е много хубаво събитие и за мен е голямо удоволствие да видя тези деца по улицата, събрани и тръгнали с двете каруци из селото“, каза Лиляна Петрова.

Според Поля Маринова по този начин децата се организират с хубави идеи и се заразяват с добро. „Знаем, че не се уплътнява лятната ваканция на съвременните деца, щуреят по улици и понякога вършат неща, които не трябва.

С тези инициативи виждаме, че много им харесва да бъдат организирани, да има смисъл в живота им, лятната им ваканция да е запомняща се, както за тях, така и за нас. Затова ние винаги се радваме на тези инициативи и на младото поколение, което остава в Йоглав, милее за селото и продължава да участва в неговия културен и социален живот“, посочи Маринова.

БТА

Добрите дела от страна на децата в Йоглав не свършват с пътуващата библиотека. Другата инициатива е „Малки Тимуровци“. Идеята е по книгата на Аркадий Гайдар, „Тимур и неговата команда“.

„Въпреки че тя е писана в съвсем друга епоха, отнася се за други времена, доброволчеството, уважението към възрастните, помощта на възрастни хора в домовете, в домашните битови нужди е универсална ценност за всяка епоха“, заяви Щерева.

Децата влизат в домовете на възрастните хора, за да им помагат в чистенето, носенето на дърва, плевенето, пазаруването, но и да им покажат грижа, да им доставят радост. Поднасят им и подаръци - домашни помощници като кофи, легени, метли, украсени с различни весели картинки от ръчичките на децата в читалището в други предходни занимания.

„Като ги видях с плаката „Малки тимуровци“ ме върна назад в годините, когато като ученичка съм била в такава група и сме помагали на възрастните хора. Чистихме, метохме и се учихме да готвим с тях. Това много ме зареди положително“, сподели Лиляна Петрова.

Децата посещават и възрастни жени, които не могат да излизат, но имат личен празник. „Свирим с акордеона, от детската фолклорна група им пеят песни“, каза Щерева.

БТА

Друга инициатива е „Не сме самотни, когато сме заедно“. Предвиждат се срещи между поколения, творчески работилници, по време на които децата ще се докоснат до различни занаяти и умения. Бабите ще има показват как се плете и шие, а заедно ще гледат филми и ще играят на настолни игри.

Двете певчески групи - от баби и деца ще се включат и в още една инициатива под наслов „Фолклорен мост между поколенията“, като на финала ще бъде издадена книжка с техните съвместни изяви.