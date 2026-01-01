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Проходът ще бъде достъпен за посетителите на тържествата, но няма да може да се използва за транзитно преминаване

На 22 август Шипка ще бъде домакин на Националното честване „Шипченска епопея“, като заради събитията ще бъде въведена временна организация на движението през прохода.

Това съобщиха от Областна администрация-Габрово. Едно от най-атрактивните събития в програмата е историческата възстановка на Шипченските боеве. Тя ще започне в 13:00 часа, непосредствено след тържествената церемония по поднасяне на венци и цветя.

Над 300 участници от Национално дружество „Традиция“ ще пресъздадат събитията от август 1877 г., показвайки на публиката атмосферата, героизма и драматизма на боевете за отбраната на Шипченския проход.

Още от 10:00 часа на големия паркинг в подножието на Паметника на Свободата ще бъде представено изложение на автентично оръжие от Шипченските боеве. Посетителите ще могат да облекат реплика на униформа на български опълченец и да си направят снимка за спомен.

Предвидена е и безплатна фотобудка със специална рамка в дизайна на Националното честване „Шипченска епопея“. Силите за специални операции представят въоръжение, парашути и безпилотни летателни средства на Шипка

От 10:00 до 15:00 часа на големия паркинг в подножието на Паметника на Свободата посетителите ще могат да видят част от въоръжението, парашутите и безпилотните летателни средства на специализираните формирования.

Силите за специални операции са елитни подразделения на българската армия, подготвени за изпълнението на най-сложните мисии. Техните военнослужещи преминават през тежка физическа и психическа подготовка, а сред основните им задачи са специално разузнаване и наблюдение, директни акции, военно подпомагане, контра терористични операции.

Показът ще даде възможност на посетителите да видят отблизо специализираната екипировка и технологии, които обикновено остават далеч от погледа на публиката.

Временна организация на движението

Посетителите ще могат да достигнат до района в подножието на Паметника на Свободата с леки автомобили и автобуси. От 9:00 до 15:00 часа на 22 август няма да бъде разрешено транзитното преминаване през прохода в двете посоки.

След запълване на паркоместата в подножието на Паметника на Свободата автомобилите ще бъдат насочвани и подреждани в дясната част на пътя по посока на движението.

Междуградският автобусен транспорт ще бъде допускан, а транзитният трафик ще бъде пренасочван по обходни маршрути през прохода Хаинбоаз.

На място служители на МВР ще регулират движението и ще подпомагат водачите. Проходът ще бъде достъпен за посетителите на тържествата, но няма да може да се използва за транзитно преминаване.

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Габрово