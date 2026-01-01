На 22 август Шипка ще бъде домакин на Националното честване „Шипченска епопея“, като заради събитията ще бъде въведена временна организация на движението през прохода.

Това съобщиха от Областна администрация-Габрово. Едно от най-атрактивните събития в програмата е историческата възстановка на Шипченските боеве. Тя ще започне в 13:00 часа, непосредствено след тържествената церемония по поднасяне на венци и цветя.

Над 300 участници от Национално дружество „Традиция“ ще пресъздадат събитията от август 1877 г., показвайки на публиката атмосферата, героизма и драматизма на боевете за отбраната на Шипченския проход.

Още от 10:00 часа на големия паркинг в подножието на Паметника на Свободата ще бъде представено изложение на автентично оръжие от Шипченските боеве. Посетителите ще могат да облекат реплика на униформа на български опълченец и да си направят снимка за спомен.

Предвидена е и безплатна фотобудка със специална рамка в дизайна на Националното честване „Шипченска епопея“. Силите за специални операции представят въоръжение, парашути и безпилотни летателни средства на Шипка

От 10:00 до 15:00 часа на големия паркинг в подножието на Паметника на Свободата посетителите ще могат да видят част от въоръжението, парашутите и безпилотните летателни средства на специализираните формирования.

Силите за специални операции са елитни подразделения на българската армия, подготвени за изпълнението на най-сложните мисии. Техните военнослужещи преминават през тежка физическа и психическа подготовка, а сред основните им задачи са специално разузнаване и наблюдение, директни акции, военно подпомагане, контра терористични операции.

Показът ще даде възможност на посетителите да видят отблизо специализираната екипировка и технологии, които обикновено остават далеч от погледа на публиката.

Временна организация на движението

Посетителите ще могат да достигнат до района в подножието на Паметника на Свободата с леки автомобили и автобуси. От 9:00 до 15:00 часа на 22 август няма да бъде разрешено транзитното преминаване през прохода в двете посоки.

След запълване на паркоместата в подножието на Паметника на Свободата автомобилите ще бъдат насочвани и подреждани в дясната част на пътя по посока на движението.

Междуградският автобусен транспорт ще бъде допускан, а транзитният трафик ще бъде пренасочван по обходни маршрути през прохода Хаинбоаз.

На място служители на МВР ще регулират движението и ще подпомагат водачите. Проходът ще бъде достъпен за посетителите на тържествата, но няма да може да се използва за транзитно преминаване.