С нова наредба турското министерство на образованието задължава всички учители в образователните институции под негов контрол да носят престилки, подобни на тези на медицинските работници, от началото на новата учебна година в Турция през септември, съобщи сайтът Хаберлер.

Според наредбата престилките, които ще са с бял цвят и ще имат логото на министерството, се въвеждат като задължитено облекло върху цивилните дрехи за всички учители, за да се подчертаят авторитетът и достойнството на учителската професия, както и за да се избегне носенето на твърде лежерно или неподходящо облекло от страна на преподавателите.

„Служителите в образователния сектор трябва да се обличат по начин, подобаващ на достойнството и представителната функция на тяхната професия“, се посочва в наредбата, която е подписана от министъра на националното образование на Турция Юсуф Текин.

Въвеждането на подобна мярка бе предложено от министерството и през 2023 г., но тогава учителски синдикати и стотици преподаватели реагираха остро на идеята, посочвайки „обезличителния ѝ характер по отношение на преподавателите“ и определяйки я като „опит за ограничаване на облеклото на жените в училище“, отбелязва в. „Пенджере“.