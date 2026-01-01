Световната звезда Шакира прегръща ученици и разговаря с оцелели деца сред руините на училища в опустошения от земетресение колумбийски регион Чоко.

„Това, което ме тревожи най-много, е, че училищата няма да бъдат възстановени, след като тази извънредна ситуация приключи“, сподели Шакира пред журналисти, цитирана от The Independent. „Всеки ден, в който децата не ходят на училище, е ден, в който те губят част от бъдещето си", добави тя след изненадващо си посещение в столицата Кибдо.

Певицата обеща да помогне за възстановяването на най-малко 10 училища в региона. За каузата са събрани 1,25 милиона долара, като средствата идват от няколко източника. По 500 000 долара ще дарят Live Nation и образователният фонд на FIFA Global Citizen, а 250 000 долара ще бъдат отпуснати от Банката за развитие на Латинска Америка и Карибите (CAF).

В тази мисия Шакира не е сама. До нея е Хауърд Бъфет, син на милиардера филантроп Уорън Бъфет, който отдавна подкрепя образователните ѝ проекти в Колумбия. „Когато тя се обади, аз идвам“, каза Бъфет. Проектът ще бъде осъществен съвместно от нейната фондация „Pies Descalzos“ (Боси крака) и фондацията на Хауърд Дж. Бъфет.

БГНЕС

Чоко не е просто място на картата за Шакира. Нейната фондация работи в този регион от 22 години, управлявайки две училища. Това е един от най-бедните райони на Колумбия, населен предимно с коренни племена и афро-колумбийски общности. Според последния доклад на регионалното правителство земетресението с магнитуд 7,4 на 10 август е засегнало над 265 учебни заведения и е разрушило над 3100 домове само тук.

„Няма магически решения, които да облекчат болката на толкова много хора. Но има ангажимент да бъдем тук, редом с хората от Чоко, да не изоставяме Чоко, както е бил изоставян исторически, докато всяко дете не може да се върне в училище и да мечтае за бъдещето, което заслужава“, каза тя.