Фармацевтичните компании „Мерк“ и „Модерна“ съобщиха в сряда, че персонализирана mRNA терапия, комбинирана с имунотерапевтичното лекарство Keytruda, е постигнала основната и вторичната си цел в голямо клинично изпитване при пациенти с високорисков меланом, предаде Ройтерс.

Меланомът е най-смъртоносната форма на рак на кожата. Според данните, цитирани от Ройтерс, през 2023 г. в САЩ са живели повече от 1,5 милиона души с меланом.

Това е първият положителен резултат от изпитване в късен етап на персонализирана mRNA терапия срещу рак, отбелязва агенцията. Проучването продължава, но междинните резултати показват, че персонализираната терапия, известна като intismeran, е намалила риска от повторна поява на заболяването и от разпространението му в други части на тялото.

Лечението съчетава имунотерапевтичното лекарство Keytruda на „Мерк“ с персонализирана mRNA терапия на „Модерна“, разработена въз основа на мутациите, открити в тумора на всеки отделен пациент. Целта е да се стимулира имунната система да разпознава и атакува раковите клетки.

В изпитването са участвали 1137 пациенти с високорисков меланом, чиито тумори са били отстранени хирургично. Участниците са получавали до девет дози от комбинацията Keytruda и персонализираната терапия или само Keytruda в продължение на около една година. Компаниите заявиха, че не са установени нови рискове, свързани с безопасността на лечението.

По-ранно проучване на терапията показа, че пет години след началото на лечението комбинацията от intismeran и Keytruda намалява с 49 процента риска от рецидив или смърт в сравнение с прилагането само на Keytruda. Анализът показа също 59 процента по-нисък риск от далечни метастази или смърт.

От компаниите „Мерк“ и „Модерна“ посочиха, че ще представят подробните резултати от новото изпитване на предстояща медицинска конференция и ще ги предоставят на регулаторните органи.

Резултатите представляват важна стъпка в разработването на персонализирани mRNA терапии срещу рак, но intismeran все още е изследователско лечение и не е одобрен като стандартна терапия, пояснява Ройтерс.