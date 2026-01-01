Принц Хари направи изненадващо посещение в Украйна, заявявайки, че е там, за да „напомни на света“ и „на хората у дома“ във Великобритания за войната с Русия.

41-годишният херцог на Съсекс говори на конференция по сигурността в четвъртък и ще увери украинците, че не е забравил тежкото им положение.

„Светът ви вижда и ви уважава“, напомни той на делегатите.

По време на речта си на Форума за сигурност в Киев, в присъствието на журналисти, сред които AФП, той се обърна директно към руския президент.

"Президент Путин, никоя държава не извлича никаква полза от продължаващите човешки жертви, на които сме свидетели. Все още има време да се сложи край на тази война. Да се предотвратят нови страдания както за украинците, така и за руснаците, и да се избере друг път", каза принцът.

Херцогът на Съсекс, призова също така САЩ да играят водеща роля в момент, когато американското посредничество между Киев и Москва е преустановено от началото на войната в Близкия изток в края на февруари.

"Това е моментът за американското правителство – моментът, в който Америка да покаже, че може да спазва задълженията си по международните договори, не от милосърдие, а поради своята трайна роля в глобалната сигурност и стратегическата стабилност“, заяви той.

Необявената му визита в Киев идва само седмица след като Русия предприе най-смъртоносната си въздушна атака срещу столицата от началото на годината. Москва атакува страната с вълна от удари с дронове и ракети, при които загинаха 17 души, а над 100 бяха ранени. Четирима от жертвите са в Киев, включително 12-годишно момче.

„Хубаво е да се завърна в Украйна“, каза Хари, като похвали народа ѝ за това, че „смело и успешно защитава източния фланг на Европа“.

Той пристигна в Киев с влак тази сутрин, след като миналата седмица прекара в Австралия с Меган по време на спорното им псевдокралско турне.

Хари също така тихомълком изпрати венец на гроба на покойната си баба, кралица Елизабет II, в Уиндзор, за да отбележи 100-годишнината ѝ във вторник, но не се присъедини към семейните чествания в Бъкингамския дворец в Лондон.

Смята се, че той е пристигнал тайно в Киев с влак рано в четвъртък сутринта, след като е отлетял до Полша и е пътувал през нощта до украинската столица.

Той заяви пред ITV News, че посещението му е „за да напомни на хората у дома и по света с какво се сблъсква Украйна и да подкрепи хората и партньорите, които вършат изключителна работа всеки час от деня в невероятно трудни условия“.