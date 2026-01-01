Италианската премиерка Джорджа Мелони каза, че неотдавна е имала смелостта да каже какво мисли пред президента на САЩ Доналд Тръмп относно Иран и папата и не е била обезпокоена от неговата реакция и последвалия разрив, предаде италианската новинарска агенция АНСА.

Миналата седмица Мелони заяви на Тръмп, че е сгрешил с критиките си към папа Лъв XIV, който осъди войната с Иран. Тя посочи, че се придържа към решението на Италия да не участва в конфликта, избор, който е раздразнил американския лидер.

Според Тръмп Мелони, с която преди е имал много приятелски отношения и която е наричал „красива“, се е променила и той вече не я познава.

„Не бях обидена от думите на Тръмп. Мисля, че смелостта е да кажеш това, което мислиш, дори когато изразяваш несъгласие“ с някого, каза тя в кулоарите на панаира за мебели и дизайн „Салоне дел Мобиле“ (Salone del Mobile) в Милано.

„Очаквах го. Мисля, че това не бива да спира хората да казват каквото мислят, дори когато изразяват несъгласие. Приятелството се състои от това, смелостта се състои от това“, заяви италианската премиерка.

Това „очевидно не означава да се поставят под въпрос историческите ни отношения със САЩ. Приятелите ти подават ръка, дори когато, и може би особено, когато ти кажат, че не са съгласни“, категорична бе Мелони.