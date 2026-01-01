Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи нови критики към Италия заради отказа ѝ да подпомогне военните действия срещу Иран, предаде АНСА.

"Италия не беше до нас и ние няма да бъдем до нея", написа Тръмп в социалната мрежа Трут соушъл. Той сподели и статия на британския в. "Гардиън" с информация за отказа на Рим да позволи използването на военновъздушна база в Сицилия от американски самолети.

Напрежението между двете страни се засили и след като премиерът Джорджа Мелони определи като "неприемливи" изказванията на Тръмп срещу папа Лъв XIV. Американският президент по-рано разкритикува понтифика, определяйки го като "слаб" по отношение на престъпността и "неуспешен" във външната политика.

Неотдавна Тръмп я определи като "велик лидер и моя приятелка", но сега вече я обвинява в страхливост и я нарича "неприемлива". Той я обвини, че "не прави нищо за добива на петрол", намеквайки за нежеланието на Рим да изпраща военни кораби, за да осигури сигурността в Ормузкия проток.

Италианският премиер си навлече гнева му заради нежеланието да вкара Италия във войната на САЩ срещу Иран, а после и с решителната си подкрепа за папата, който също е в немилост от американския президент.

