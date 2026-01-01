Италианският премиер Джорджа Мелони обвини провала на международното право за избухването на войната в Иран и допълни, че няма необходимата информация нито да осъди, нито да подкрепи атаките на САЩ и Израел, с които тя започна, предаде италианската новинарска агенция АНСА.

„Мисля, че трябва да се справим със ситуация, в която правилата на международното право обективно са разрушени“, заяви снощи Мелони пред местен телевизионен канал.

„Не мисля, че те са разбити от настоящите събития, защото има много прецеденти, но ситуацията със сигурност е много хаотична. Кризата на международното право според мен стана структурна, особено с инвазията на Украйна, защото кой би трябвало да прилага международното право? Теоретично ООН, но имаме аномалията, при която член на Съвета за сигурност преди четири години нахлу в съседа си в опит да го присъедини“, заяви италианският премиер.

На въпроса дали подкрепя ударите на САЩ и Израел тя отговори: „Обективно нямам необходимата информация, както и почти никой в Европа я няма“. „Наистина, от тази гледна точка никой не е заел позиция, която да е категорична. Никой, освен премиерът на Испания (Педро) Санчес, не е осъдил инициативата, както и никой не участва в конфликта“, допълни тя.

Вчера американският президент Доналд Тръмп заяви пред италианския ежедневник „Кориере дела Сера“, че Мелони е „страхотен лидер“ и „винаги се опитва да помогне“.

„Тя е отличен лидер и ми е приятелка“, заяви той.