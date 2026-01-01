Италианското правителство “суспендира автоматичното подновяване” на споразумението за отбрана между Италия и Израел, заяви днес министър-председателката на Италия Джорджа Мелони, цитирана от Франс прес и от АНСА.

Консервативното правителство на Мелони е един от най-близките съюзници на Израел в Европа, но през последните седмици то разкритикува израелските нападения срещу Ливан, отбелязва Ройтерс. Сред засегнатите при атаките са италиански военнослужещи, разположени там в рамките на мандат на ООН.

“Предвид ситуацията, правителството реши да суспендира автоматичното подновяване на споразумението за отбрана с Израел”, заяви Мелони пред журналисти по време на посещение в северния град Верона, където присъства на конференция на винопроизводителите.

Източник от италианското министерство на отбраната заяви, че една от последиците е, че Италия вече няма да провежда съвместни военни обучения с Израел.

Мелони е взела това решение вчера заедно с външния министър Антонио Таяни и министърът на отбраната Гуидо Крозето, както и с вицепремиера Матео Салвини, съобщи източникът, запазвайки правото си на анонимност.

Говорител на външното министерство на Израел не направи коментар по темата.

