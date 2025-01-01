Словашкият министър-председател Роберт Фицо заяви, че Братислава вероятно ще подкрепи 19-ия пакет от санкции на Европейския съюз срещу Русия, ако исканията му бъдат включени в заключенията на срещата на върха на лидерите на блока тази седмица.

Фицо обяви също, че ще се срещне с германския канцлер Фридрих Мерц преди срещата на върха.

„Така че, ако видим заключенията, които прокарахме, ще ги прегледам отново тази вечер и вероятно ще кажа на канцлера Мерц, че сме съгласни с 19-ия пакет“, каза той.

Словашкият премиер заяви на 21 октомври, че ако ЕС иска мир в Украйна възможно най-скоро, тогава трябва да направи всичко възможно, за да гарантира, че среща между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп ще се проведе в Будапеща възможно най-скоро.

Той обясни, че има доказателства за намерения за провал на предстоящата среща между Путин и Тръмп в Будапеща, наричайки това „грозна гледка“.