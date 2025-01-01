Николай Попов, баща на загиналата на пътя Сияна, съобщи, че 7-годишното момиче, оцеляло при тежката катастрофа на Околовръстния път на Пловдив, е в съзнание.

"Пострадалото 7-годишно дете от Пловдив се събуди. Пита за родителите си? Кой ще отговори?", написа Попов в социалните мрежи.

По-рано днес Окръжният съд в Пловдив остави в ареста 24-годишния шофьор на камиона, причинил катастрофата. При инцидента загинаха 43-годишната шофьорка на блъснатия автомобил и двама нейни спътници - 42-годишен мъж и 14-годишно дете.

Водачът на тежкотоварния автомобил Джунейт Дюлгеров е отказал да даде обяснения. Това коментира пред журналисти прокурор Владимир Вълев. По думите му до произшествието се е стигнало след загуба на внимание от страна на Дюлгеров, като най-вероятно се касае за използване на мобилен телефон.

Припомняме, че на 24 ноември вечерта товарен автомобил, управляван от 24-годишния мъж, е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е ударил челно в лек автомобил.