Окръжният съд в Пловдив призна за виновен Джунейт Дюлгеров за причиняване смъртта на семейство на Околовръстния път на Пловдив през ноември миналата година, като му наложи наказание от 15 години лишаване от свобода при първоначален общ режим. Присъдата му бе намалена с една трета и се редуцира до 10 години.

По-рано Дюлгеров призна изцяло вината си на първото съдебно заседание. По негово желание процесът в Окръжния съд в Пловдив протече по процедурата за съкратено съдебно следствие. Дюлгеров е лишен и от право да управлява моторно превозно средство за срок от 12 години.

Инцидентът се случи в края на ноември миналата година на кръстовището на околовръстния път и отбивката за пловдивския квартал „Коматево“. Шофьорът на тежкотоварния автомобил Джунейт Дюлгеров, на 24 години, навлязъл в лентата за насрещно движение и се ударил челно в лекия автомобил на семейството. На място са загинали 43-годишна жена, шофирала автомобила, 42-годишният ѝ мъж и 14-годишното ѝ дете.

Другото дете на семейството, на седем години, пострада тежко и се лекува дълго в болница. Според експертизите подсъдимият е надвишил с 30 км/час позволената скорост, а автомобилът на семейство Пушкови се е движил с 30 км/ч под ограничението. Ударът е бил толкова тежък, че колата е била влачена 80 метра.

Съдебният състав конституира като частни обвинители брата на загиналата жена - Христо Чалъков в лично качество и като настойник на оцелялото седемгодишно дете, майката на загиналата – Христина Чалъкова, и сестрата на починалия мъж - Михаела Пушкова-Даскалова.

Дюлгеров направи самопризнания и се съгласи с фактите от обвинителния акт, като отказа да се събират доказателства, да се разпитват свидетели и да се изслушват вещи лица. „Признавам вината си и съжалявам за това, което се случи. Изказвам сърдечни съболезнования на близките на семейството, не съм искал да стане, съжалявам много“, каза в залата подсъдимият.

Прокурор Владимир Вълев коментира, че според събраните доказателства, причината за тежката катастрофа е загуба на контрол над тежкотоварния автомобил поради разсейване. По думите му, от края на 2019 до края на 2025 г. Дюлгеров има издадени 10 наказателни постановления и 30 фиша.

Вълев поиска балансирано наказание, което да бъде редуцирано с една трета, предвид признаването на вина, и да бъде изтърпяно при първоначален общ режим. За деянието законът предвижда лишаване от свобода от 15 до 20 години.

Представителите на частните обвинители поискаха най-тежкото наказание. Те подчертаха тежката загуба за седемгодишното дете и семействата на загиналите. Адвокатът на подсъдимия Васил Василев каза в пледоарията си, че няма спор за множеството наказания за нарушения на Закона за движение по пътищата.

В голямата си част обаче те са неправилно паркиране и неизползване на колан, каза юристът и допълни, че на името на Дюлгеров има два автомобила, които се управляват и от други хора.

Като смекчаващи обстоятелства Василев посочи признаването на вината, оказаното съдействие в хода на досъдебното производство, добрите характеристични данни от работодателите му и младата му възраст. Адвокатът поиска наказание в предвидения минимум.

Близките на загиналото семейство заявиха, че присъдата е срам за съдебната система и подигравка с паметта на починалите. Те бяха категорични, че ще обжалват.

Преди началото на делото близки и познати на загиналите протестираха с искане за бърз и справедлив процес и максимално наказание за виновника. Те разказаха, че в нощта на катастрофата семейството се е прибирало от семейно тържество в село Първенец.