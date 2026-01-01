Малки частни бензиностанции в Русия за първи път започнаха да продават горива на цена над 100 рубли (около 1,27 долара) за литър, предаде Ройтерс. Според търговци недостигът на горива, причинен от украинските атаки срещу руски нефтопреработвателни заводи, е довел до рязко поскъпване на бензина и дизела на спотовия пазар.

Путин свика спешна среща заради недостига на горива в Русия

Интензивните удари по енергийната инфраструктура на Русия предизвикаха сериозни затруднения с доставките в голяма част от Русия. Най-силно засегнати са южните райони, Сибир и окупираните от Москва украински територии.

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Малките играчи на пазара са се доближили до прага от 100 рубли за литър още преди две седмици, но първоначално не са го преминали, тъй като ценовите табла на бензиностанциите не са били пригодени да показват трицифрени стойности.

До края на юни обаче пазарната ситуация е наложила технически актуализации, позволяващи изписването на цени между 120 и 140 рубли за литър.

За разлика от малките обекти, цените в бензиностанциите на големите петролни компании са останали близки до нивата отпреди кризата. Бензин АИ-92 се продава за около 63 – 66 рубли за литър, а АИ-95 е на нива от 70 – 73 рубли.

Според търговци тези компании спазват неформално споразумение с регулаторните органи, съгласно което повишаването на цените не трябва да изпреварва инфлацията.

Значителната разлика в цените е довела до бързо изчерпване на наличностите в бензиностанциите на големите петролни компании, което на места е наложило временно преустановяване на продажбите до следващите доставки.

Руският президент Владимир Путин призна преди дни, че украинските атаки с дронове са допринесли за възникването на недостиг на горива, но увери, че властите работят за овладяване на ситуацията.

По оценки на представители на бранша производството на бензин в Русия от май насам остава под равнището на вътрешното потребление, докато производството на дизелово гориво приблизително покрива търсенето.