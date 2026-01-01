Кметът на Столична община Васил Терзиев ще открие новоизградената детска градина в ж.к. „Обеля-1“, район „Връбница“.

Новата детска градина е изградена по Националния план за възстановяване и устойчивост и е част от проекта за шест нови детски градини в София.

Сградата разполага с капацитет за 12 групи (осем градински и четири яслени) и ще приеме до 316 деца.

Общата стойност на проекта е 8 334 961 евро.

Осигурена е модерна среда за обучение и игра, включително физкултурно-музикален салон, плувен басейн, специализирани кабинети, площадки за игра.

Статрът на официалната церемония е от 15:00 ч.