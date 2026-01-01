На 1 юли ще се извършва профилактика на тол рамки в платното за София в три участъка на автомагистрала „Тракия“ в областите Ямбол и Сливен. Временно ще се променя организацията на движение в отсечките, като е необходимо водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

В област Ямбол работите ще се извършват в два участъка. Дейностите при 298-и км, в района на Воденичане, ще стартират в 12 ч., като движението ще се осъществява в изпреварващата лента. При 281-и км, в района на Кабиле, профилактиката ще започне в 13 ч., като трафикът също ще е в изпреварващата лента.

В област Сливен дейностите ще са при 245-и км на магистралата, като превозните средства ще преминават в активната и аварийната ленти, а ограничено ще е навлизането в изпреварващата.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира водачите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.