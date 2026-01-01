Британският актьор Майкъл Бърн, известен с ролите си в сериала Улица Коронация и филма Индиана Джоунс и последният кръстоносен поход, почина на 82-годишна възраст, съобщава „Дейли Мейл“.

Бърн е починал на 20 юни в присъствието на бившата си съпруга Карол. Причината за смъртта му засега не е оповестена. От брака си двамата имат две дъщери – Тара и Брайъни, както и трима внуци – Том, Клои и Джасмин.

В продължение на впечатляващата си кариера актьорът изиграва редица запомнящи се роли. Сред най-известните му телевизионни превъплъщения е образът на Тед Пейдж – отдавна изгубения баща на Гейл Плат в „Улица Коронация“, роля, която изпълнява между 2008 и 2010 г.

Бърн участва и в редица емблематични холивудски продукции, сред които филмът за Джеймс Бонд „Винаги ще има утре“ и „Индиана Джоунс и последният кръстоносен поход“. По-късно се появява и във филма „Хари Потър и Даровете на смъртта: Част 1“, където изпълнява ролята на Гелърт Гринделвалд.

Кариерата на Майкъл Бърн продължава повече от шест десетилетия. Той започва професионалния си път в Централното училище за сценична реч и драматично изкуство, след което играе на сцените на едни от най-престижните британски театри, сред които Роял Корт, Йънг Вик, лондонския Уест Енд и Роял Ексчейндж в Манчестър.

След новината за смъртта му почитатели изразиха съболезнованията си в социалната мрежа Екс, като го определиха като „прекрасен“ и „изключителен актьор“, чието присъствие на екрана ще липсва на поколения зрители.