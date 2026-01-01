На 1 юли Бюджет 2026 г. ще бъде обсъден в Министерския съвет, най-вероятно още същия ден ще бъде внесен в Народното събрание.

Очаква се МС да одобри и проекта на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г., както и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г.

Проектът на Закона за Държавния бюджет на Република България за 2026 г. предвижда бюджетен дефицит от 5,7% от БВП през 2026 г., намаляващ до 3,8% през 2027 г. и 3% през 2028 г.

Приходите по консолидираната фискална програма се очаква да достигнат 49,6 млрд. евро през 2026 г., а разходите – 56,8 млрд. евро, като увеличението се обяснява с икономическия растеж, мерките за повишаване на събираемостта и средствата от Европейския съюз (ЕС).

Прогнозира се държавният дълг да нарасне до 37,7 млрд. евро (30,1% от БВП) през 2026 г., 44,7 млрд. евро през 2027 г. и 50,5 млрд. евро през 2028 г.

Сред основните мерки, заложени в държавния проектобюджет, са ускорено увеличение на акцизите върху тютюневите изделия, засилен контрол върху „сивата“ икономика, електронната търговия и горивата.

Предвижда се повишаване на максималния осигурителен доход до 2300 евро от 1 август 2026 г., увеличение на минималните осигурителни прагове за определени професии, увеличение на винетните такси с 30% и по-високи приходи от ТОЛ системата, както и еднократно увеличение на заплатите в бюджетната сфера с 5% през 2026 г.

Заложени са и мерки за ограничаване на разходите, включително намаляване с 10% на разходите за персонал в част от администрацията от септември 2026 г., намаляване на субсидиите за политическите партии и вероизповеданията, оптимизация на социалните разходи, обезщетенията за безработица и субсидиите за държавни предприятия.

Проектобюджетът предвижда още поетапно въвеждане на лични осигурителни вноски за държавните служители, като се запазва размерът на нетните им доходи чрез компенсационен механизъм.

За капиталови разходи през 2026 г. са предвидени 9,36 млрд. евро, включително средства за стратегически инвестиционни проекти и продължаване на програмата за общински инвестиции.