Махмурлукът е неприятното усещане, което може да се появи след прекомерно консумиране на алкохол.

Но как да се справим с него и да се почувстваме по-добре?

Ето няколко съвета:

Пийте достатъчно вода

Хидратацията е ключова за борбата с махмурлука. Пийте много вода, за да помогнете на организма си да се изчисти от токсините.

Хранете се правилно

Консумирайте лека и хранителна храна, която ще помогне на организма ви да се възстанови. Избягвайте мазната и тежка храна.

Вземете си почивка

Ако е възможно, отделете време за почивка и отмора. Спете достатъчно, за да се възстановите и да се чувствате по-добре.

Приемайте витамини и минерали

Витамините и минералите могат да помогнат на организма ви да се възстанови след натоварването от алкохол.

Практикувайте спорт

Физическата активност може да помогне на организма ви да се изчисти от токсините и да се чувствате по-добре.

Следвайки тези съвети, може бързо да се справите с махмурлука и да се почувствате по-добре.