Трима души са ранени след катастрофа в Троян, съобщават от Областната дирекция (ОД) на МВР в Ловеч.

Инцидентът е от 19 март, когато 61-годишен при управление на лек автомобил по ул „Васил Левски“ не е пропуснал лек автомобил, движещ се по път с предимство. В резултат е последвал сблъсък между двете превозни средства.

При произшествието са пострадали шофьорът и двама пътници в колата на пътя с предимство, които са прегледани на място от екип на Филиала на спешна медицинска помощ в Троян и са освободени за домашно лечение.

Пробите за алкохол на двамата водачи са отрицателни, а на причинилия катастрофата е съставен акт за нарушение на Закона за движение по пътищата.

През миналата година в Троян са регистрирани общо 128 пътнотранспортни произшествия, казаха от ОДМВР - Ловеч.

С материални щети са 88, тежките инциденти са 40, с двама убити и 50 ранени. Показателите са доста по-добри от тези през 2024 г., когато загиналите са пет, а ранените 72, допълниха от полицията.

За областта данните показват регистрирани 703 пътнотранспортни произшествия, 485 от които с материални щети, 218 тежки катастрофи с 14 загинали и 291 ранени. През 2024 г. загиналите са били 36, а ранените 419, при 754 пътнотранспортни произшествия.