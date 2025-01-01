Десетгодишно дете пострада при инцидент с автомобил в Троян, съобщиха полицията Ловеч.

От там уточняват, че на 21 октомври, около 9:00 часа, 79–годишен шофьор е отнел предимството на навлязъл в кръговото кръстовище между улиците „Симеон Велики“ и „Христо Ботев“ лек автомобил, управляван от 40-годишна жена. При сблъсъка леко е пострадало дете на 10 години, возещо се в нейната кола.

След медицински преглед детето е освободено за домашно лечение.

Пробите за алкохол на двамата водачи са отрицателни, като на 79-годишния водач е съставен акт за нарушение на Закона за движение по пътищата.