Thank you, Paris! Now off to LA. pic.twitter.com/MxlAb0hZbT — Tom Cruise (@TomCruise) August 11, 2024

“Your mission, should you choose to accept it, is to bring the Olympic flag to Los Angeles.”



Tom Cruise: #Paris2024 #LA28 #ClosingCeremony pic.twitter.com/bLsZJTc0xy — The Olympic Games (@Olympics) August 11, 2024

Google News Showcase

Instagram

Холивудската суперзвездасе появи драматично на церемонията по закриването на Oлимпиадата в Париж в неделя вечерта, спускайки се от покрива на стадион "Стад дьо Франс".Зрителите запищяха от възторг, когато актьорът от "Мисия: Невъзможна", облечен в кожено яке и ръкавици, се спусна на стадиона, докато сънародникът му H.E.R. свиреше на китара.За да отбележи предаването на игрите на Лос Анджелис, който ще бъде домакин на Олимпийските игри през 2028 г., Круз беше видян в предварително записан филм, пътуващ през Париж и към САЩ.Там той се отправи към легендарния. Церемонията в Париж отбеляза официалното "au revoir" от тазгодишния град домакин.Круз се усмихна, когато бе заобиколен от тълпа спортисти в момента, в който се приземи на стадиона - след като се спусна с рапел отПодвигът му бе извършен, докато музикантът H.E.R. свиреше на електрическа китара, след като малко преди това изсвири рок изпълнение на националния химн на САЩ.Круз взе олимпийското знаме от една от звездите на Париж - американската гимнастичка- преди развълнуваната публика да го види как се отдалечава с мотор.Предварително записаният клип, показващ пътуването му до Лос Анджелис, беше озвучен от калифорнийскитеСлед това изпълнителите на фънк-рок хитове изпълниха на живо класическата си песен Can't Stop на обграден с палми плаж в Лос Анджелис. Сред другите изпълнители бяха Били Ейлиш и Снуп Дог, който свири заедно с д-р Дре.Круз е известен с това, че сам изпълнява каскадите си.През последното десетилетие те включват изкачване на Бурдж Халифа в Дубай и висене от външната страна на самолет по време на излитането му - и двете за филма "Мисия: Невъзможни".Художественият ръководител Томас Джоли допълни каскадата на Круз с изпълнение на група танцьори, които танцуваха с пет гигантски пръстена по сцената, които накрая сглобиха олимпийското лого.62-годишният мъж е бил забелязан няколко пъти в Париж по време на игрите, където е подкрепял отбора на САЩ в щафетата по плуване и е наблюдавал многократната носителка на медали американската гимнастичка Симон Байлс."Страхотно е", каза той тогава пред информационна агенция Ройтерс. "Страхотни истории, страхотни спортисти. Невероятно е това, което правят."