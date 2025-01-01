Мащабна акция по премахване на 101 незаконно построени къщи започна тази сутрин в квартал "Лозенец" в Стара Загора.

Операцията се провежда при засилено полицейско присъствие, има и жандармерия, предаде кореспондентът на БГНЕС от града.

Постройките са разположени върху държавен горски фонд, като 50% от тях са масивни. Дейностите са част от по-голяма кампания на общината за справяне с незаконното строителство в района, където досега са премахнати близо 400 постройки.

БГНЕС

"Тези постройки са абсолютно незаконни. Те се намират извън регулация. Няма как да бъдат узаконени. Няма как да бъдат вързани към ВиК, към ток и въобще към всички услуги, които предлага общината", заяви кметът на Стара Загора Живко Тодоров.

Той допълни, че именно липсата на инфраструктура е довела до образуването на множество незаконни сметища в района.

Общо са издадени заповеди за събаряне на около 150 сгради. "Заповедта за премахване е за 150 къщи, 14 от тях са вече доброволно премахнати", уточни кметът. За близо 30 от имотите в момента текат съдебни дела.

Междувременно социалните служби са провели предварителни разговори с всички засегнати домакинства. На всички са предложени алтернативни варианти за настаняване, като до момента само 6 семейства са изявили желание да се възползват от общински жилища.