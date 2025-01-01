Николай Попов - бащата на Сияна, която загина при жестока катастрофа с тир край Плевен, съобщи в социалните мрежи, че прегазеното дете с АТВ в Слънчев бряг Марти ще бъде транспортирано в София.

Бащата на Сияна: Мило дете, където и да си, помогни на Хриси и Марти да се върнат към живота

Припомняме, че трагедията стана в Слънчев бряг с прегазеното от АТВ семейство. Няма подобрение в състоянието на детето, а 35-годишната му майка Христина е в клинична смърт. Двамата са в отделението по реанимация на университетската болница Бургас, а лекарите се борят за живота им.

В публикацията си Попов благодари на професор Младенов.