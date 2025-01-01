Недопустимо е извършването на видеонаблюдение в помещения за сън, в санитарните помещения, в помещенията за почивка и лична хигиена на децата и учениците, тъй като ги лишава от правото им на уединение и запазване на личното им достойнство и е нарушение на правото на неприкосновеност на личността. Това се посочва в становище на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) относно видеонаблюдението в образователни институции.

За гарантиране на безопасността на децата и учениците, често прилагана практика в страната е въвеждането на видеонаблюдение в класните стаи, общите помещения и дворно пространство на училищата, в помещенията за занимания и игри, както и общи помещения и дворно пространство на детските заведения, припомнят от Агенцията.

При всички случаи решението за въвеждане и използване на видеонаблюдение трябва да се ръководи от принципа за защита на най-добрия интерес на детето, като се търси баланс между сигурността и правото на личен живот. Особено внимание следва да се отдели на факта, че децата са уязвима категория субекти на данни и се ползват с повишена закрила, допълват от институцията

Припомня се становище на Комисията за защита на личните данни от 30 април 2018 г., в което е записано, че е допустимо извършването на видеонаблюдение единствено в общите помещения и дворните пространства, за да се гарантира безопасността на децата и учениците при игри, занимания и в свободното им време.

При наличие на видеонаблюдение, следва образователната институция да е поискала и получила съгласие от законните представители на децата, че такова може да се осъществи с оглед гарантиране на правото им, записани в Конституцията на България, припомнят от ДАЗД.

Страх сред родителите след ареста на училищен директор заради камери в тоалетните

Достъп до видеонаблюдението следва да имат само длъжности лица от образователните институции, изрично определени от директора. Администраторите на лични данни са задължени да уведомят родителите/настойниците на децата и малолетните ученици, както и непълнолетните ученици чрез информационни табели, поставени на видно място, за използването на технически средства за видеонаблюдение и контрол.

Трябва да има разписани правила за извършване на видеонаблюдение, видеозаснемане и аудиозаписване в съответната образователната институция. В тях трябва да се посочат местата за видеонаблюдение, кой и как извършва контрол на видеонаблюдението, кой и как извършва контрол на записите, срок за съхранение, лица и органи, които имат достъп до видеозаснемането, ограничаване на дистанционния достъп това наблюдение. Правилата е нужно да се сведат до знанието на всички служители и родителите или законните представители на децата, допълват от Агенцията за закрила на детето.

Видеозаписи се предоставят единствено при поискване от полиция, прокуратура и други контролни органи при данни за накърняване на права на дете или за престъпление, пише още в становището.

При изпълнение на контролните си правомощия в образователни институции ДАЗД изисква и проверява за налични вътрешни правила за видеонаблюдението, като при липса на такива, за гарантиране на сигурността на децата и учениците, дава задължителни предписания за въвеждането им.

Вчера от Министерството на образованието и науката съобщиха, че при тях е постъпила информация, че директорът на столичното 138 СУ "Проф. Васил Златарски" е задържан. Днес главен комисар Любомир Николов, директор от Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР). информира, че 11 камери са били поставени в тоалетните от първия до третия етаж на столичното 138 СУ "Проф. Васил Златарски". "Проверката показа, че сигналът от тези камери, чрез изградени специални трасета, стига до стаята на директора. Част от камерите са били поставени точно над писоарите", каза още Николов. Извършена е и проверка в апартамента на директора Александър Евтимов, като са открити 11 флашки със записи от училището. Говорителят на Софийската районна прокуратура Николай Николаев уточни, че директорът е задържан за срок до 72 часа, с оглед внасяне на искане до Софийския районен съд за постоянното му задържане под стража. Освен това е сезирана и Комисията за защита на лични данни. В момента задържаният се намира в Първо Районно управление, като се очаква скоро да бъде преместен в следствения арест в столицата. "За едно от престъпленията предвиденото наказание от закона предвижда от две до осем години затвор, а за другото от четири до шест години", поясни Николаев.

Омбудсманът Велислава Делчева изпрати писмо до министъра на образованието и науката Красимир Вълчев във връзка с публично разпространената информация за действия на директора на столичното училище. В писмото на омбудсмана се посочва, че макар темата за насилието между деца и за сигурността в училищната среда да е във фокуса на обществения и институционалния дебат, настоящият случай показва опасен риск от изместване на границите - от търсене на сигурност към практики на контрол и наблюдение, които могат да доведат до сериозно накърняване на личността и психическата неприкосновеност на децата.

По-рано днес кметът на София Васил Терзиев призовава органите на реда да проведат разследване в пълен обем, с цялата строгост на закона и без никакви компромиси относно случая в 138-о Средно училище. Камери в санитарни помещения са абсолютно недопустими и представляват тежко нарушение на закона и на елементарни морални норми, каза столичният кмет. По думите му това е тежко посегателство върху личното пространство и достойнството на деца.