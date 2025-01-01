Ливанският съдия Тарек Битар днес пристигна в България, за да разпита собственика на кораба, свързан със смъртоносните експлозии на пристанището в Бейрут през 2020 г., предаде Франс прес, позовавайки се на ливанските власти.

На 10 декември българският съд отказа да екстрадира 48-годишния Игор Гречушкин с двойно руско и кипърско гражданство заради недостатъчно гаранции от Ливан, че няма да бъде осъден на смърт.

Гречушкин е идентифициран от ливанските власти като собственик на кораба „Росус“, който е транспортирал 2750 тона амониев нитрат, конфискуван и разтоварен в склад на пристанището на Бейрут 6 години преди експлозията, при която загинаха около 220 души. Над 6500 бяха ранени, а няколко района на ливанската столица бяха разрушени.

Собственикът на кораба бе арестуван на летището в София въз основа на издадена червена бюлетина от Интерпол. Той е обвинен от ливанските правосъдни власти за „внасяне на взривни вещества в Ливан, терористичен акт, довел до смъртта на голям брой хора, и деактивиране на машини с намерение да се потопи кораб“, съобщи в изявление българската прокуратура.

„Битар замина за София в сряда“ и е планирано да разпита Гречушкин в четвъртък, съобщи пред АФП представител на ливанските правосъдни власти.

Те се надяват да получат информация за транспорта на амониевия нитрат и по-специално кой го е поръчал. Освен това ливанският съдия иска да научи дали Бейрут е бил крайната дестинация на плавателния съд.

До момента се знае, че „Росус“ е потеглил от черноморското грузинско пристанище Батуми с амониевия нитрат, предназначен за компания за експлозиви в Мозамбик. Корабът е направил непланирано отклонение и е спрял в Бейрут на 19 ноември 2013 г., съобщи ливанската Национална новинарска агенция (ННА).

През октомври 2014 г. амониевият нитрат е бил преместен в склад на пристанището, в който се държат конфискувани материали. Химикалът е останал там до момента на експлозията, а „Росус“ е напуснал пристанището. Корабът е потънал през февруари 2018 г., показват официални ливански документи.

Над 20 души, повечето от тях служители на пристанището и митниците, бяха задържани след експлозията, която се смята за една от най-големите неядрени експлозии, регистрирани някога. Заповед за арест бе издадена и за капитана на кораба Борис Прокошев.

Независимият съдия Тарек Битар възобнови разследването в началото на годината, което той бе принуден да прекрати през януари 2023 г., след като се сблъска с враждебно отношение от голяма част от политическата класа, включително от „Хизбула“, която го обвини в пристрастност, преди срещу него да бъде заведено дело за неподчинение.

Възобновяването на разследването стана възможно, след като ливанският президент Жозеф Аун и премиерът на страната встъпиха в длъжност, като обещаха да запазят независимостта на съдебната система след войната между Израел и „Хизбула“ през есента на 2024 г., от която подкрепяното от Иран шиитско движение остана силно отслабено.