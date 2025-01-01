Европейският парламент одобри днес резолюцията за. Това съобщи кореспондентът на БТА Иво Тасев.

ЕП призовава за премахване на вътрешните граници за придвижване на войски и военно оборудване в ЕС, както и за модернизиране на железопътните линии, пътищата, тунелите и мостовете, отбелязва пресслужбата на ЕП.

Така нареченият пакет за военна мобилност е най-новият от поредицата планове, публикувани от Европейската комисия от началото на годината, за да се подсили значително отбраната на ЕС преди края на десетилетието. Дотогава според някои разузнавателни агенции Русия може да разполага със средствата да атакува друга европейска страна.

Една от ключовите мерки ще бъде ускоряването на процедурата за издаване на разрешения за трансгранична военна мобилност. В момента правилата в 27-те държави членки не са хармонизирани, като някои от тях отговарят със седмици на искане от друга страна от ЕС за преместване на войски и/или оборудване на тяхна територия.

ЕК предлага „военен Шенген“

Комисията иска това да бъде съкратено до максимум три дни в мирно време и до само шест часа в случаи на извънредни ситуации, като се предполага, че в последния случай разрешението ще бъде дадено.

Планът предвижда нова европейска система за бързо реагиране, основана на механизма за гражданска защита на ЕС, която позволява на държавите членки да получат бърза помощ при природни или причинени от човека бедствия.

Това ще включва „фонд за солидарност в областта на военната мобилност“, в който държавите членки ще могат да освобождават активи като влакове за превоз на плоски товари, фериботи или стратегически въздушни превози за използване от други държави, както и „каталог за военна мобилност“, в който ще бъдат включени транспортни и логистични активи с двойна употреба от граждански компании, които могат да бъдат използвани за военни операции.

Това ще бъде координирано от нова група за военна мобилност, съставена от национален координатор за всяка държава-членка. Те също така ще дадат приоритет на финансирането на избрани 500 инфраструктурни проекта, които са определени като необходими за подобряване на четири договорени военни коридора, чиито местоположения все още са тайна.