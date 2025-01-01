Окръжната прокуратура в Стара Загора привлече като обвиняем мъж на 20 години за грабеж от възрастен мъж, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

Срещу обвиняемия са повдигнати обвинения, че на 15 декември в Стара Загора се приближил към движещ се по улицата 75-годишен мъж, блъснал го и после го съборил на земята. Откраднал е от него сумата от 135 лева.

При падането възрастният мъж е получил фрактура на бедрената кост. Настанен е за лечение в болница.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с прокурорско постановление. Предстои прокуратурата в Стара Загора да внесе искане в съда за вземане на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“.

